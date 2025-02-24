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В Таганроге произошел пожар в доходном доме Симановича

В Таганроге произошел пожар в доходном доме Симановича
В Таганроге Ростовской области произошел пожар в доходном доме Симановича. Возгорание случилось днем 23 февраля.

Пламя вспыхнуло на первом этаже доходного дома. Пожар успел распространиться на площадь около 20 квадратов. На место прибыли спасатели. С огнем боролись 12 человек на трех единицах техники.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что пострадавших и погибших в пожаре не обнаружено. Причина возгорания пока не известна.

Доходный дом Симановича был построен в середине 19-го века купцом Афанасием Чиликиным. В середине 1890-х купец продал дом ростовскому купцу Маркусу Липмановичу Гордону.

В 1915 году последними хозяевами была семья Симанович. Позже особняк был куплен для сдачи квартир в наем.

В одной из квартир дома практиковал доктор Вадим Понятовский, в другой проживал командир 4-й батареи 136-го таганрогского полка подполковник Виталий Лясотович.

В 1914 году в доме разместилось Окружное полицейское управление, Окружная типография и Окружной распорядительный комитет по земским делам.

С 28 апреля 2023 года здание является объектом культурного наследия. Однако таганрожцы сообщают, что доходный дом уже много лет находится в аварийном состоянии, а после пожара и вовсе может рухнуть.
Фото: соцсети
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