На трассе в Ростовской области легковушка насмерть сбила женщину

фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области машина сбила насмерть 40-летнюю женщину. Страшное ДТП случилось 23 февраля на трассе Донской — Целина.Как сообщили в управлении ГИБДД по региону, примерно в 18:30 по трассе ехала 35-летняя женщина. В последний момент она заметила на дороге силуэт человека. Женщина попыталась вырулить, но не успела. Краем машины она сбила человека. В результате аварии пешеход погиб.Пострадавшей оказалась 40-летняя женщина. В тёмное время суток она шла по середине дороги, и на её одежде не было светоотражающих элементов.