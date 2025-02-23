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На трассе в Ростовской области легковушка насмерть сбила женщину

На трассе в Ростовской области легковушка насмерть сбила женщину
В Ростовской области машина сбила насмерть 40-летнюю женщину. Страшное ДТП случилось 23 февраля на трассе Донской — Целина. 

Как сообщили в управлении ГИБДД по региону, примерно в 18:30 по трассе ехала 35-летняя женщина. В последний момент она заметила на дороге силуэт человека. Женщина попыталась вырулить, но не успела. Краем машины она сбила человека. В результате аварии пешеход погиб.

Пострадавшей оказалась 40-летняя женщина. В тёмное время суток она шла по середине дороги, и на её одежде не было светоотражающих элементов. 
фото: УГИБДД по Ростовской области
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