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В Ростове 26 февраля сотни горожан останутся без воды на весь день

В Ростове 26 февраля сотни горожан останутся без воды на весь день
В Ростове часть города останется без водоснабжения на целый день. Об этом сообщили в «Ростовводоканале».

26 февраля с 8:30 отключение коснется жителей домов, расположенных в границах улиц: Дудинская — Днепропетровская — Донская — Озёрная, в переулке Горном. Кроме того, без воды останется детский сад № 19, который находится по адресу: переулок Изумрудный, 34/4.

Восстановление водоснабжения запланировано на 23:00.

А 25 февраля с 8:30 будут отключены дома, расположенные в переулке Автобусном, на улице Нансена, в переулках Таманском и Агрегатном. Вода вернется в эти районы ближе к полуночи.

Ремонтные работы на водопроводе являются причиной временного отсутствия водоснабжения.
Фото: РостовРу
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