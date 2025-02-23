В Ростове 26 февраля сотни горожан останутся без воды на весь день

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В Ростове часть города останется без водоснабжения на целый день. Об этом сообщили в «Ростовводоканале».26 февраля с 8:30 отключение коснется жителей домов, расположенных в границах улиц: Дудинская — Днепропетровская — Донская — Озёрная, в переулке Горном. Кроме того, без воды останется детский сад № 19, который находится по адресу: переулок Изумрудный, 34/4.Восстановление водоснабжения запланировано на 23:00.А 25 февраля с 8:30 будут отключены дома, расположенные в переулке Автобусном, на улице Нансена, в переулках Таманском и Агрегатном. Вода вернется в эти районы ближе к полуночи.Ремонтные работы на водопроводе являются причиной временного отсутствия водоснабжения.