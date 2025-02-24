В марте будет изменено расписание электричек из Ростова
В марте произойдет изменение расписания ряда электричек из Ростова. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
Изменения коснутся электрички № 6157 Ростов – Лихая и № 6156 Лихая – Ростов, с 4 по 6 марта сообщение временно будет отменено. Также с 2 по 3 марта и с 7 по 16 марта будет изменено расписание электричек: поезд № 6155 Ростов — Лихая будет уходить, как обычно, в 6:11; поезд № 6515 Ростов — Лихая отправится в 15:03.
Кроме того сообщили об изменении в расписании поездов с 4 марта: № 6169 Ростов – Усть-Донецкая отправляется в 13:15, № 6161 Ростов — Лихая отправляется в 16:32, № 6155 Ростов — Лихая отправляется в 6:11.