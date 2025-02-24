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В Ростове власти заявили о проблеме с дворниками, которые убирают улицы от снега

В Ростове власти заявили о проблеме с дворниками, которые убирают улицы от снега
Власти Ростова заявили о проблеме с дворниками, которые должны убирать улицы города от снега. Об этом сообщил и.о. главы администрации Александр Скрябин.

Вечером 23 февраля на донскую столицу обрушилась непогода. Город завалило сугробами, а люди начали массово жаловаться на неубранные дороги.

- Коммунальными службами за ночь было израсходовано 1 000 тонн противогололедных материалов. Однако остаются вопросы к организации работы дворников. По данным департамента ЖКХ, ночью вышло в разы меньше дворников от заявленного плана, - сказано в сообщении.

Днем 24 февраля на улицах для уборки дорог от снега должны задействовать 144 единицы техники. Вечером его вывезут на спецплощадки.
Фото: Rostov.ru
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