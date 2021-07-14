В Ростовской области в кювет опрокинулся автобус

В Ростовской области в кювет улетел автобус. Информация об аварии появилась в соцсетях 16 июля.Происшествие случилось на трассе М-4 «Дон» в районе Красного Сулина. По предварительным данным, автобус везли на жесткой сцепке. По пути он расцепился, 51-летний водитель не успел среагировать и потерял управление. Автобус выкинуло на обочину и повалило на бок.По информации УГИБДД по Ростовской области, пострадавших в аварии нет.К счастью, водитель отделался ушибами и царапинами. Пассажиров на борту не было.