В Ростовской области в ДТП с автобусом погиб пассажир легковушки

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Новочеркасске в Ростовской области в ДТП с «ГАЗелью» погиб пассажир легковушки. Автомобильная авария случилась 9 мая на улице Гагарина.По информации регионального УГИБДД , грузовой автомобиль марки «ГАЗ-А62R36» двигался в сторону улицы Луначарского под управлением 40-летнего водителя. Автобус выехал на встречную полосу. В районе дома № 101 грузовик столкнулся с иномаркой «Митсубиси Аутлендер». Удар был настолько сильным, что у машины передняя часть превратилась в груду металла.В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончался на месте 41-летний пассажир легковушки. Кроме того, 36-летняя женщина – водитель иномарки получила травмы и была госпитализирована.