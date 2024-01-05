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На окраине Белой Калитвы в ДТП погиб водитель легковушки

На окраине Белой Калитвы в ДТП погиб водитель легковушки
На окраине Белой Калитвы в ДТП погиб водитель легковушки. Происшествие случилось днем 5 января.

По информации очевидцев, в районе выезда из города в сторону поселка Сосны столкнулись маршрутный автобус и автомобиль марки «Киа Рио». Причины столкновения пока не известны. В результате происшествия водитель легковушки скончался на месте, а пассажир получил серьезные травмы и был госпитализирован.

В социальных сетях появилось видео последствий дорожной аварии. На кадрах видно, что основной удар пришелся на автомобиль. Легковушка превратилась в груду металлолома. Кто был виновником дорожно-транспортного происшествия, выясняют правоохранительный органы.
Фото: Соцсети
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