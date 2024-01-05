Фото: Соцсети

На окраине Белой Калитвы в ДТП погиб водитель легковушки. Происшествие случилось днем 5 января.По информации очевидцев, в районе выезда из города в сторону поселка Сосны столкнулись маршрутный автобус и автомобиль марки «Киа Рио». Причины столкновения пока не известны. В результате происшествия водитель легковушки скончался на месте, а пассажир получил серьезные травмы и был госпитализирован.В социальных сетях появилось видео последствий дорожной аварии. На кадрах видно, что основной удар пришелся на автомобиль. Легковушка превратилась в груду металлолома. Кто был виновником дорожно-транспортного происшествия, выясняют правоохранительный органы.