В Ростовской области в ДТП пострадали 18-летний водитель и двое пассажиров

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Веселовском районе в ДТП с «перевертышем» пострадали три человека. Авария произошла 31 июля около 07:00.В этот день 18-летний водитель «Хендай Акцент» двигался по автодороге Усьман - Веселый - Сальск. В какой-то момент парень потерял управление. Машина на полном ходу вылетела на проезжую часть и перевернулась.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадали 19- и 17-летний пассажиры. Их с травмами доставили в больницу.