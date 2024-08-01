Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области в ДТП пострадали 18-летний водитель и двое пассажиров

В Ростовской области в ДТП пострадали 18-летний водитель и двое пассажиров
В Веселовском районе в ДТП с «перевертышем» пострадали три человека. Авария произошла 31 июля около 07:00.

В этот день 18-летний водитель «Хендай Акцент» двигался по автодороге Усьман - Веселый - Сальск. В какой-то момент парень потерял управление. Машина на полном ходу вылетела на проезжую часть и перевернулась.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадали 19- и 17-летний пассажиры. Их с травмами доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.