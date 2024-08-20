В Ростовской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

Ростовской области в аварии погибла семья с маленьким ребёнком. Трагедия произошла 20 августа в Неклиновском районе.По предварительным данным, около 13:30 на трассе «Новороссия» за рулем автомобиля «Датсун» ехал 40-летний мужчина. Он совершал обгон и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой «ДАФ» с полуприцепом-цистерной.- В результате аварии погибли водитель «Датсун», а также его пассажиры — 32-летняя женщина и трёхлетний мальчик, -сообщили а УГИБДД по Ростовской области.