В Ростовской области в ДТП погиб водитель «Ауди Q7». Авария случилась днем 1 августа в Каменском районе - на трасе М-4 "Дон".По предварительным данным, 61-летний мужчина на кроссовере пытался перестроиться. Он почему-то начала тормозить во время маневра. Ему в зад въехал КамАЗ. Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду металла.Как сообщили в региональном отделе пропаганды, в результате аварии владелец «Ауди Q7» - уроженец Беларуси погиб на месте происшествия.