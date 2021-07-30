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В Ростовской области в ДТП погиб водитель «Ауди Q7»

В Ростовской области в ДТП погиб водитель «Ауди Q7»
В Ростовской области в ДТП погиб водитель «Ауди Q7». Авария случилась днем 1 августа в Каменском районе - на трасе М-4 "Дон".

По предварительным данным, 61-летний мужчина на кроссовере пытался перестроиться. Он почему-то начала тормозить во время маневра. Ему в зад въехал КамАЗ. Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду металла.

Как сообщили в региональном отделе пропаганды, в результате аварии владелец «Ауди Q7» - уроженец Беларуси погиб на месте происшествия.

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