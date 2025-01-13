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В Ростовской области в ДТП на трассе пострадали двое мужчин

В Ростовской области в ДТП на трассе пострадали двое мужчин
В Ростовской области в ДТП на трассе Волгодонск - Дубовское пострадали два человека. Авария случилась 13 января около 10:50.

По данным региональной Госавтоинспекции, 70-летний водитель «ВАЗ-21102» на автодороге совершил резкий разворот. Автолюбитель не уступил дорогу 72-летнему водителю на «Хендай Акценте». В результате маневра машины столкнулись. По кадрам видно, что у «Хендай Акцента» сильно повреждены капот и вся передняя часть автомобиля.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП воитель «Хендай Акцента» и 70-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-21102» получили травмы и были доставлены в больницу.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
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