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В ДТП под Ростовом пострадали двое

В ДТП под Ростовом пострадали двое
В ДТП в Ростовской области пострадали два человека. Авария произошла на автодороге «Южный подъезд к городу Ростову-на-Дону» около 17:30.

47-летняя женщина-водитель за рулем «Хендай Акцента» двигалась по дороге на высокой скорости. По предварительным данным, она не справилась с управлением и наехала на тросовый барьер. Затем автомобилистка продолжила движение и столкнулась с автомобилем «Шкода Рапид», который ехал в попутном направлении.

В региональной Госавтоинспекции рассказали, что в результате ДТП пострадал 47-летний водитель автомобиля «Хендай Акцент». Также травмы получил 32-летний пассажир автомобиля «Шкода Рапид». Обоих пострадавших доставили в больницу.
Фото: Госавтоинспекция РО
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