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В Ростовской области в столкновении двух грузовиков пострадал мужчина

В Ростовской области в столкновении двух грузовиков пострадал мужчина
В Ростовской области в ДТП с двумя грузовиками пострадал 33-летний водитель. Авария случилась 30 октября в Красносулинском районе.

Предварительно водитель «Хово» двигался на 974-м километре автодороги. В какой-то момент он не выбрал безопасную дистанцию на дороге и на полном ходу протаранил попутный грузовик той же марки под управлением 62-летнего мужчины.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадал 33-летний водитель. Его с травмами доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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