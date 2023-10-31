В Ростовской области в столкновении двух грузовиков пострадал мужчина

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области в ДТП с двумя грузовиками пострадал 33-летний водитель. Авария случилась 30 октября в Красносулинском районе.Предварительно водитель «Хово» двигался на 974-м километре автодороги. В какой-то момент он не выбрал безопасную дистанцию на дороге и на полном ходу протаранил попутный грузовик той же марки под управлением 62-летнего мужчины.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадал 33-летний водитель. Его с травмами доставили в больницу.