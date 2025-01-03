В Ростовской области в аварии с военным грузовиком погибли двое

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В Ростовской области в результате ДТП с участием военного грузовика и легкового автомобиля погибли два человека. Об этом сообщили спасатели Аксайского района.По предварительной информации, инцидент случился 3 января около 10:30 на трассе «Северный обход». На 10-м километре произошло столкновение между грузовиком «КамАЗ» и легковым автомобилем «Киа Рио».В результате аварии водитель и пассажирка легкового автомобиля погибли на месте от полученных травм.Сотрудники ведомства проводят расследование, чтобы установить причины аварии и личности погибших.