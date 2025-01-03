Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области в аварии с военным грузовиком погибли двое

В Ростовской области в аварии с военным грузовиком погибли двое
В Ростовской области в результате ДТП с участием военного грузовика и легкового автомобиля погибли два человека. Об этом сообщили спасатели Аксайского района.

По предварительной информации, инцидент случился 3 января около 10:30 на трассе «Северный обход». На 10-м километре произошло столкновение между грузовиком «КамАЗ» и легковым автомобилем «Киа Рио».

В результате аварии водитель и пассажирка легкового автомобиля погибли на месте от полученных травм.

Сотрудники ведомства проводят расследование, чтобы установить причины аварии и личности погибших. 
Фото: соцсцети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.