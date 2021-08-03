В Ростовской области в аварии с участием ВАЗа погиб подросток

В Ростовской области в аварии с участием ВАЗа погиб 17-летний парень. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 5 августа в Каменске-Шахтинском.19-летний водитель "десятки" ехал по улице Нижнепрофильной. Он не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.- В результате ДТП погиб пассажир ВАЗа, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Автомобилист пострадал и был доставлен в медучреждение.Еще один пассажир 15 лет не получил никаких травм.