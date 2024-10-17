В Ростовской области с начала года зарегистрировано более 2,4 тысячи ландшафтных пожаров

Фото: Правительство РО

С начала 2024 года в Ростовской области зарегистрировано более 2,4 тысячи случаев возгорания сухой растительности. Такая информация представлена на сайте регионального правительства.Огонь распространился более чем на 164 гектара, захватывая поля и лесные массивы донского региона.Главными факторами возникновения пожаров остаются нарушение правил пожарной безопасности и несвоевременный вывоз мусора.Следует подчеркнуть, что количество случаев возгорания в этом году возросло по сравнению с предыдущим годом. Одной из ключевых причин этого явилась аномально теплая погода, установившаяся весной и летом.