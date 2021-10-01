В Ростовской области УАЗ «Патриот» столкнулся с иномаркой и загорелся

В Донецке Ростовской области произошло ДТП с УАЗом и легковушкой. Происшествие случилось 2 октября около 18:00.По предварительным данным, за рулем отечественного внедорожника находился мужчина. Он двигался по улице Стадионной. В этот момент со стороны ЦГБ ехал водитель на «Ниссане». В районе пересечения с переулком Куйбышева он должен был уступить дорогу, но этого не сделал, из-за чего и произошла авария. От сильнейшего удара иномарку отбросило в столб, а УАЗ загорелся. На место случившегося прибыли все экстренные службы. Спасатели потушили пламя, к счастью, никто не пострадал.Автомобили получили различные механические повреждения, и владельцам придется потратить на их восстановление не один десяток тысяч рублей.