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В Ростовской области УАЗ «Патриот» столкнулся с иномаркой и загорелся

В Ростовской области УАЗ «Патриот» столкнулся с иномаркой и загорелся

В Донецке Ростовской области произошло ДТП с УАЗом и легковушкой. Происшествие случилось 2 октября около 18:00.

По предварительным данным, за рулем отечественного внедорожника находился мужчина. Он двигался по улице Стадионной. В этот момент со стороны ЦГБ ехал водитель на «Ниссане». В районе пересечения с переулком Куйбышева он должен был уступить дорогу, но этого не сделал, из-за чего и произошла авария. От сильнейшего удара иномарку отбросило в столб, а УАЗ загорелся. На место случившегося прибыли все экстренные службы. Спасатели потушили пламя, к счастью, никто не пострадал.

Автомобили получили различные механические повреждения, и владельцам придется потратить на их восстановление не один десяток тысяч рублей.
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