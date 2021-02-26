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В Ростовской области трое рыбаков провалились под лед: один погиб

В Ростовской области трое рыбаков провалились под лед: один погиб
В Ростовской области трое мужчин вышли рыбачить на неокрепший лед и провалились в воду. Происшествие случилось днем 28 февраля в Веселовском районе.

Жители хутора Прогресс пошли рыбачить на Веселовское водохранилище. Они вышли на лед и стали разворачивать снасти. Спустя какое-то время льдина под тяжестью мужчин откололась, а рыбаки оказались в воде. Они стали грести к берегу, чтобы спастись. На помощь им поспешили сотрудники местной службы спасения.

По данным собственного источника Rostov.ru, двоих удалось вытащить на сушу, а третий ушел под лед. Спустя какое-то время спасатели выловили его тело - 64-летний мужчина был мертв.

Сейчас жизни и здоровью двоих пострадавших ничего не угрожает.

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