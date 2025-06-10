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В Ростовской области трехлетняя малышка упала в восьмиметровый колодец

В Ростовской области трехлетняя малышка упала в восьмиметровый колодец

В Ростовской области трехлетняя девочка упала в колодец глубиной восемь метров. Несчастный случай произошел на территории хутора Николаево-Козловское.

Ребенок упал в расположенный во дворе колодец. Испугавшись и оказавшись в холодной воде, девочка заплакала. Ее отец услышал плач и бросился на помощь, однако самостоятельно выбраться из колодца не смог.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники спасательного подразделения № 210 из поселка Федоровка. Используя специальное оборудование, спасатели подняли сначала ребенка, а затем и отца.

К счастью, серьезных повреждений у девочки не обнаружено. После случившегося она несколько дней находилась под присмотром медицинских специалистов. Отец отделался незначительными ушибами и ссадинами и от госпитализации отказался.
Фото Д. Бондаренко
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