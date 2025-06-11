На трассе в Ростовской области 10-летний мальчик пострадал в ДТП

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области на трассе «Егорлыкская-Сальск» 10-летний мальчик пострадал в аварии. ДТП случилось 10 июня в Сальском районе.Предварительно, 20-летний парень на «ВАЗ-2106» выехал на встречную полосу. Машина на полном ходу протаранила «Черри А13», которой управлял 51-летний мужчина.- В результате аварии водитель «ВАЗа и 10-летний пассажир «Черри» получили травмы. Они были доставлены в больницу,- сообщили в региональной госавтоинспекции.