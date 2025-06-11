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На трассе в Ростовской области 10-летний мальчик пострадал в ДТП

На трассе в Ростовской области 10-летний мальчик пострадал в ДТП
В Ростовской области на трассе «Егорлыкская-Сальск» 10-летний мальчик пострадал в аварии. ДТП случилось 10 июня в Сальском районе.

Предварительно, 20-летний парень на «ВАЗ-2106» выехал на встречную полосу. Машина на полном ходу протаранила «Черри А13», которой управлял 51-летний мужчина.

- В результате аварии водитель «ВАЗа и 10-летний пассажир «Черри» получили травмы. Они были доставлены в больницу,- сообщили в региональной госавтоинспекции.
Фото: Rostov.ru
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