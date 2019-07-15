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В Ростовской области спасатели вытащили провалившегося в колодец козла

В Ростовской области спасатели вытащили провалившегося в колодец козла

В Ростовской области спасатели пришли на помощь парнокопытному. Случай произошёл в Цимлянском районе 17 июля.

Около половины пятого вечера на пульт диспетчера единой службы поступил звонок. Мужчина сообщил, что на окраине хутора Дубравный в глубокий колодец провалился козёл. Проходя мимо, он услышал жалобное блеяние животного.

Спасатели выехали на место. Скважина оказалась глубиной 17 метров, а её диаметр не превышал полметра. Опускаться вниз было опасно. Тогда спасатели решили накинуть верёвку на рога козлу и таким образом вытащить его наверх.
- Парнокопытное практически не сопротивлялось, возможно, понимая, что действия спасателей – единственный шанс на спасение, - рассказала специалист по связям с общественностью поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова. - Операция по извлечению животного из колодца заняла около двух часов.

В ходе спасения животное не пострадало.

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