В Ростовской области спасатели вытащили провалившегося в колодец козла





В Ростовской области спасатели пришли на помощь парнокопытному. Случай произошёл в Цимлянском районе 17 июля.



Около половины пятого вечера на пульт диспетчера единой службы поступил звонок. Мужчина сообщил, что на окраине хутора Дубравный в глубокий колодец провалился козёл. Проходя мимо, он услышал жалобное блеяние животного.



Спасатели выехали на место. Скважина оказалась глубиной 17 метров, а её диаметр не превышал полметра. Опускаться вниз было опасно. Тогда спасатели решили накинуть верёвку на рога козлу и таким образом вытащить его наверх.

- Парнокопытное практически не сопротивлялось, возможно, понимая, что действия спасателей – единственный шанс на спасение, - рассказала специалист по связям с общественностью поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова. - Операция по извлечению животного из колодца заняла около двух часов.



В ходе спасения животное не пострадало.