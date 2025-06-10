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В Ростовской области двое друзей поймали более 140 кг рыбы за сутки

В Ростовской области двое друзей поймали более 140 кг рыбы за сутки
В Ростовской области двое друзей поймали более 140 кг рыбы за сутки. Они рассказали об этом в соцсетях.

Друзья отправились на рыбалку на местный водоем 8 июня. Они решили провести эксперимент и рыбачили целые сутки. Пробовали разные наживки и снасти.

За это время они поймали четырех карпов по 5-6 кг, десять карпов по 7-8 кг, осетра весом 10 кг, двух осетров по 8 кг, одного карпа весом 9 кг и еще одного осетра.

Друзья остались довольны рыбалкой и хозяйством, где им разрешили провести эксперимент.
Фото: соцсети
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