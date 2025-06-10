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В Ростовской области двое мужчин едва не погибли из-за пробитой лодки

В Ростовской области двое мужчин едва не погибли из-за пробитой лодки

В Ростовской области двое мужчин оказались на грани гибели из-за пробитой лодки. Инцидент произошел в ночь на шестое июня неподалеку от хутора Рогожкино, на реке Рукав Каланча.

Два жителя области решили порыбачить на реке, но во время их занятия лодка получила повреждение, из-за чего быстро начала погружаться в воду. На помощь терпящим бедствие пришли сотрудники спасательной службы. Прибывшие на место спасатели подняли обоих мужчин на борт своего катера и доставили на берег.

Оказалось, что медицинская помощь рыбакам не потребовалась. Лодку также удалось вытащить из воды, несмотря на то, что она почти полностью затонула.
Фото: Donday
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