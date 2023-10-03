В Ростовской области по факту гибели мужчины в перевернувшейся байдарке завели дело

Фото: Западное МСУТ СК России.

По факту смерти мужчины после опрокидывания байдарки в Ростовской области возбудили уголовное дело. Жуткая трагедия случилась в Семикаракорске 16 сентября, сообщили в Западном МСУТ СК России.По версии следствия, 48-летний житель вместе с 11-летней дочкой решили покататься на байдарке. Плавсредство следовало по маршруту Семикаракорск – Раздорная через Дон. В какой-то момент судно столкнулось с паромом, который пришвартовали на правом берегу реки. От сильного удара байдарка перевернулась, и мужчина с девочкой оказались в воде. Ребенка вытащить удалось, а сам местный житель утонул.Как выяснилось позже, поездка была организованным сплавом по Дону. Однако сотрудники не обеспечили безопасность на воде.По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».Все обстоятельства случившегося выясняются.