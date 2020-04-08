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В Ростовской области строитель погиб, упав с высоты

В Ростовской области строитель погиб, упав с высоты
Житель Ростовской области разбился насмерть. Случай произошёл в Волгодонске 8 апреля. Об этом сообщает DonDay Волгодонск.

Мужчина работал в одной из строительных фирм города. В день трагедии он находился на производстве и производил работы на высоте. В какую-то минуту 39-летний дончанин сорвался в низ и разбился. Пока неизвестно, что стало причиной падения рабочего. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Следователи начали проверку по данному факту.

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