В Ростовской области строитель погиб, упав с высоты

Житель Ростовской области разбился насмерть. Случай произошёл в Волгодонске 8 апреля. Об этом сообщает DonDay Волгодонск.Мужчина работал в одной из строительных фирм города. В день трагедии он находился на производстве и производил работы на высоте. В какую-то минуту 39-летний дончанин сорвался в низ и разбился. Пока неизвестно, что стало причиной падения рабочего. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Следователи начали проверку по данному факту.