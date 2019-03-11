В Таганроге мужчина разбился насмерть, упав с 17-го этажа



Мужчина погиб, выпав с 17-го этажа в Таганроге. Труп обнаружили днём 12 марта под домом № 57 на улице Ломоносова.



Известно, что 44-летний таганрожец проживал в данной многоэтажке. Очевидцы, увидев тело на земле, вызвали «скорую». Но помощь медиков не понадобилась — мужчина был мёртв. Что стало причиной его падения из окна, пока неизвестно.



- Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, - отметили в СУ СКР по Ростовской области.



По факту случившегося проводится проверка.