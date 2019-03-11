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В Таганроге мужчина разбился насмерть, упав с 17-го этажа

В Таганроге мужчина разбился насмерть, упав с 17-го этажа
Мужчина погиб, выпав с 17-го этажа в Таганроге. Труп обнаружили днём 12 марта под домом № 57 на улице Ломоносова.

Известно, что 44-летний таганрожец проживал в данной многоэтажке. Очевидцы, увидев тело на земле, вызвали «скорую». Но помощь медиков не понадобилась — мужчина был мёртв. Что стало причиной его падения из окна, пока неизвестно.

- Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, - отметили в СУ СКР по Ростовской области.

По факту случившегося проводится проверка.

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