В Ростовской области спасли трех рыбаков, провалившихся под лед

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области спасатели вытащили трех рыбаков, провалившихся под лед. Происшествие случилось 7 марта на Веселовском водохранилище.Трое мужчин решили выйти на лед и порыбачить. Они в какой-то момент услышали треск. В один миг они оказались под водой. Мужчины начали звать на помощь. К счастью, неподалеку были люди. Они вызвали спасателей.На место очевидцы вызвали спасателей. Рыбаков вытащили на берег с помощью спасательного конца Александрова.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате случившегося пострадавших нет.