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В Ростовской области спасли трех рыбаков, провалившихся под лед

В Ростовской области спасли трех рыбаков, провалившихся под лед
В Ростовской области спасатели вытащили трех рыбаков, провалившихся под лед. Происшествие случилось 7 марта на Веселовском водохранилище.

Трое мужчин решили выйти на лед и порыбачить. Они в какой-то момент услышали треск. В один миг они оказались под водой. Мужчины начали звать на помощь. К счастью, неподалеку были люди. Они вызвали спасателей.

На место очевидцы вызвали спасателей. Рыбаков вытащили на берег с помощью спасательного конца Александрова.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате случившегося пострадавших нет.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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