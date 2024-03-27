В Ростовской области случилось массовое ДТП с участием трактора

Фото: ДПЧС по Ростовской области

На трассе Егорлыкская – Сальск случилось массовое ДТП с участием трактора и грузовика. Авария произошла 25 марта, сообщили в ДПЧС по Ростовской области.В районе поселка Гигант по автодороге ехала легковушка. Водитель сделал опасный маневр, и транспорт врезался в трактор. В результате случившегося у гусеничной машины выпал габаритный груз. У автомобилей вытекло топливо.На место сразу же вызвали спасателей. Специалисты смогли ликвидировать последствия.- В автомобильной аварии водители получили травмы. От медпомощи пострадавшие отказались, - добавили в ведомстве.