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В Ростовской области случилось массовое ДТП с участием трактора

В Ростовской области случилось массовое ДТП с участием трактора
На трассе Егорлыкская – Сальск случилось массовое ДТП с участием трактора и грузовика. Авария произошла 25 марта, сообщили в ДПЧС по Ростовской области.

В районе поселка Гигант по автодороге ехала легковушка. Водитель сделал опасный маневр, и транспорт врезался в трактор. В результате случившегося у гусеничной машины выпал габаритный груз. У автомобилей вытекло топливо.

На место сразу же вызвали спасателей. Специалисты смогли ликвидировать последствия.

- В автомобильной аварии водители получили травмы. От медпомощи пострадавшие отказались, - добавили в ведомстве.
Фото: ДПЧС по Ростовской области
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