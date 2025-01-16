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В Ростовской области система «теплый пол» привела к пожару

В Ростовской области система «теплый пол» привела к пожару

В Ростовской области заброшенное строение чуть не сгорело дотла из-за системы отопления «теплый пол». Об этом сообщило Главное управление МЧС региона.

Дом загорелся 14 января в Шахтах. В 2:16 ночи вспыхнул пожар в частном доме на улице Зорге. Соседи заметили огонь и незамедлительно сообщили об этом. Местные жители увидели густой дым и пламя, охватившее соседнее строение. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже распространился на площади 15 квадратных метров.

На тушение выехали восемь пожарных и две автоцистерны. Заброшенный дом, в котором давно никто не жил, находился на грани полного разрушения.

Согласно информации специалистов МЧС, причиной возгорания стало функционирование отопительной системы «теплый пол».
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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