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Грузовик врезался в легковушку на трассе в Ростовской области

Грузовик врезался в легковушку на трассе в Ростовской области

На дороге в Ростовской области грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Кадрами аварии поделились очевидцы в социальных сетях.

ДТП произошло 16 января в дневное время на маршруте из села Покровское в Таганрог. Грузовой «Мерседес» врезался в «Ладу Приору». Удар был настолько мощным, что оба транспортных средства отлетели на значительное расстояние друг от друга.

Судя по выложенным кадрам, автомобили получили серьезные повреждения. У грузовой машины сильно пострадала левая сторона и фара, тогда как легковая была повреждена в кузове и дверях с той же стороны.

По словам свидетелей происшествия, в результате столкновения никто не получил травм. В данный момент официальные комментарии по данному происшествию отсутствуют.
Фото: соцсети
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