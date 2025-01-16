Грузовик врезался в легковушку на трассе в Ростовской области

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На дороге в Ростовской области грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Кадрами аварии поделились очевидцы в социальных сетях.ДТП произошло 16 января в дневное время на маршруте из села Покровское в Таганрог. Грузовой «Мерседес» врезался в «Ладу Приору». Удар был настолько мощным, что оба транспортных средства отлетели на значительное расстояние друг от друга.Судя по выложенным кадрам, автомобили получили серьезные повреждения. У грузовой машины сильно пострадала левая сторона и фара, тогда как легковая была повреждена в кузове и дверях с той же стороны.По словам свидетелей происшествия, в результате столкновения никто не получил травм. В данный момент официальные комментарии по данному происшествию отсутствуют.