В Ростовской области сгорел полностью заброшенный дом

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Пожар произошел в Донецке около полуночи по адресу: проспект Мира, 122. Очевидцы поделились видео и фотографиями в социальных сетях, заметив пожар, который охватил соседнее строение.Пламя стало заметно за несколько улиц, и местные жители сразу же сообщили о ЧП. На место происшествия оперативно прибыли восемь сотрудников пожарной службы с двумя специализированными автомобилями. Огонь, охвативший площадь 64 квадратных метра, был локализован к 4:40.Специалисты ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что никто не пострадал, необходимость в эвакуации людей не возникла. В результате пожара от заброшенного здания остались лишь обгоревшие стены и пепел.Стоит отметить, что в конце прошлого года этот дом также горел, когда один мужчина зашел туда, чтобы погреться. Тогда пожарные успешно его спасли, вытащив через окно горящего строения.