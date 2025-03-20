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В Ростовской области силы ПВО сбили 9 беспилотников в ночь на 20 марта

В Ростовской области силы ПВО сбили 9 беспилотников в ночь на 20 марта
В Ростовской области силы ПВО сбили 9 беспилотников. Происшествие случилось в ночь на 20 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно информации, в общей сложности над различными регионами Российской Федерации были ликвидированы 132 беспилотных летательных аппарата. Наибольшее количество таких устройств было зафиксировано в Саратовской области — 54 единицы.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о том, что в Тарасовском и Миллеровском районах была отражена атака дронов.

Глава области подчеркнул, что в ходе происшествия не было зафиксировано пострадавших и повреждений на земле.
Фото: Дондей
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