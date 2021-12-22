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В Ростовской области школьник погиб, провалившись под лед

В Ростовской области школьник погиб, провалившись под лед
В Ростовской области 9-летний мальчик погиб, провалившись под лед. Страшная трагедия произошла 23 декабря в городе Морозовске.

Вероятно, ученик шел из школы домой и решил погулять у водоема. Он ступил на тонкий лед и провалился в холодную воду. Прохожие увидели у берега рюкзак и обломившийся лед. Они тут же вызвали спасателей и бригаду скорой помощи.

Как сообщил глава областного МЧС Сергей Филиппов, мальчика достали из воды, но было уже поздно. Врачи не смогли его спасти.

Всего с начала 2021 года на Дону зарегистрировали 63 случая гибели на водоемах. В их числе семь - с несовершеннолетними.
Фото: voronezh-news.net.
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