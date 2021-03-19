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В Ростовской области сгорела припаркованная легковушка

В Ростовской области сгорела припаркованная легковушка
В Аксае сгорела легковушка. Пожар случился в ночь на 20 марта на улице Советской.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, четыре спасателя тушили "Ладу Ларгус". Во время происшествия никто не пострадал.

Устанавливают причину пожара. Авто могло загореться из-за замыкания электропроводки.

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