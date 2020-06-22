Припаркованный отечественный автомобиль сгорел в Шахтах

В Шахтах сгорел припаркованный отечественный автомобиль. Происшествие случилось 23 июня около 19:00 на улице 40 лет Победы.По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, автомобиль ВАЗ загорелся на площади пять квадратных метров. Автомобиль стоял рядом с домом, жители которого вызвали пожарных. Ликвидацией возгорания занимались шесть спасателей и две единицы противопожарной техники. Пламя удалось потушить примерно за 20 минут.Отмечается, что причина возгорания пока не известна. Вполне возможно, что происшествие случилось из-за поджога, ведь водителя в кабине не было, а значит, факта неосторожного обращения с огнем с его стороны быть не может.