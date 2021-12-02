В Ростовской области сгорел частный дом: спасен хозяин

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области сгорел частный дом. Пожар вспыхнул в Ремонтненском районе 2 декабря около 13:00.В тот день жители поселка Ремонтное почувствовали сильный запах дыма и гари, который начал проникать в их дома. На помощь они вызвали пожарных. Горел частный дом на улице Ленинской, 11. Приехавшая бригада спасателей принялась тушить горящее здание. К моменту их приезда огонь охватил около шести метров строения. Внутри находился хозяин дома, который не мог выбраться из задымленного помещения, ему помогли спасатели.К счастью, он не получил никаких травм. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области причину случившегося устанавливают.