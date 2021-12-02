В Ростовской области сгорел частный дом: спасен хозяин
В Ростовской области сгорел частный дом. Пожар вспыхнул в Ремонтненском районе 2 декабря около 13:00.
В тот день жители поселка Ремонтное почувствовали сильный запах дыма и гари, который начал проникать в их дома. На помощь они вызвали пожарных. Горел частный дом на улице Ленинской, 11. Приехавшая бригада спасателей принялась тушить горящее здание. К моменту их приезда огонь охватил около шести метров строения. Внутри находился хозяин дома, который не мог выбраться из задымленного помещения, ему помогли спасатели.
К счастью, он не получил никаких травм. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области причину случившегося устанавливают.