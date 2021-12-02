Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области сгорел частный дом: спасен хозяин



В Ростовской области сгорел частный дом. Пожар вспыхнул в Ремонтненском районе 2 декабря около 13:00.

В тот день жители поселка Ремонтное почувствовали сильный запах дыма и гари, который начал проникать в их дома. На помощь они вызвали пожарных. Горел частный дом на улице Ленинской, 11. Приехавшая бригада спасателей принялась тушить горящее здание. К моменту их приезда огонь охватил около шести метров строения. Внутри находился хозяин дома, который не мог выбраться из задымленного помещения, ему помогли спасатели.

К счастью, он не получил никаких травм. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области причину случившегося устанавливают.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.