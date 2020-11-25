В Ростовской области самка хорька несколько месяцев носила мумифицированный плод

В Ростовской области ветеринары обнаружили у беременной самки хорька мумифицированный плод. Об этом 25 ноября сообщили врачи ветеринарной клиники «Фауна».Хорька по кличке Рыжуха владельцы принесли на прием к врачу с жалобами на несостоявшийся приплод. Беременность самки хорька длится чуть больше месяца, но она почему-то не могла дать потомство уже третий месяц. Животное чувствовало себя замечательно: активно играло и хорошо кушало.Во время осмотра у врача выяснилось, что плод внутри беременной хорихи никуда не делся - малыш погиб и за долгое время нахождения в утробе мумифицировался. Ветеринары побоялись, что умерший плод мог навредить другим органам мамы, поэтому решили удалить самке матку. К счастью, операция прошла успешно, и Рыжуха отправилась домой восстанавливаться.Ветеринары пояснили, что при мумификации плода окружающие живые ткани животного не пострадали, поэтому зверек вел себя, как обычно. Кроме того, нынешние хозяева подобрали Рыжуху на улице уже беременной, и сколько до этого плод находился внутри – неизвестно.