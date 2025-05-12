В Ростовской области с начала 2025 года утонули 16 человек

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В Ростовской области зарегистрировали 16 случаев со смертельным исходом на воде. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.Данные опубликовали за пять месяцев текущего года. Это 16 случаев, включая одного ребенка. Однако количество в этом году сократилось на треть, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.Напомним, в марте этого года в Дубовском районе произошло ЧП. Отец с сыном вышли на реку Сал для зимней рыбалки и провалились под лед. Тела 45-летнего мужчины и 13-летнего мальчика обнаружили спасатели на следующее утро.