На Дону ищут подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть



Подозреваемого в тяжком преступлении разыскивают в Ростовской области. Ориентировку разослали сотрудники полиции.



Ахмеда Салиева ищут за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Подозреваемому 26 лет. Он родился в Шахтах, но жил в Новошахтинске. Там и случился страшный инцидент. Совершив преступление, Салиев скрылся. Уже месяц его пытаются разыскать.



Всех, кто знает местонахождение предполагаемого преступника, просят позвонить по номерам: 8-929-813-33-68, 8-904-50663-92, 8-863-692-16-37 или 102.