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В Ростовской области ПВО сбила семь беспилотников в ночь на 22 августа. Об этом сообщает Минобороны России.Согласно информации ведомства, за прошедшую ночь над различными регионами России были сбиты 28 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Из них семь были уничтожены в Ростовской области.Губернатор Василий Голубев сообщил, что на западе региона были уничтожены пять беспилотников.В то же время жители Каменска-Шахтинского, Красного Сулина и Новошахтинска слышали громкие звуки взрывов. Очевидцы в Каменском районе сообщают о не менее шести отчетливых хлопках.