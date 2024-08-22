Силы ПВО отбили атаку пяти беспилотников на западе Ростовской области

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Силы ПВО отбили атаку пяти дронов на западе Ростовской области в ночь на 22 августа. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.- По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано, - добавил губернатор Ростовской области.Следует отметить, что около часа ночи жители Каменска-Шахтинского услышали громкие взрывы. Также очевидцы сообщают, что в Каменском районе было слышно не менее шести хлопков. Подобные звуки зафиксировали и в соседних городах — Красном Сулине и Новошахтинске.