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Силы ПВО отбили атаку пяти беспилотников на западе Ростовской области

Силы ПВО отбили атаку пяти беспилотников на западе Ростовской области
Силы ПВО отбили атаку пяти дронов на западе Ростовской области в ночь на 22 августа. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

- По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано, - добавил губернатор Ростовской области.

Следует отметить, что около часа ночи жители Каменска-Шахтинского услышали громкие взрывы. Также очевидцы сообщают, что в Каменском районе было слышно не менее шести хлопков. Подобные звуки зафиксировали и в соседних городах — Красном Сулине и Новошахтинске.
Фото: Дондей
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