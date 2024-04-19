Фото: Дондей

В Ростовской области пропал 70-летний мужчина. Последний раз близкие Владимира Ковалева видели 19 апреля.Владимир Ковалев живет в хуторе Новоалександровка Азовского района. Мужчина рано утром вышел из дома и ушел. Никто не знает, в какую сторону он отправился. Когда наступил вечер, родные не смогли больше ждать и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Рост Владимира Ковалева 165 сантиметров, нормальное телосложение. Седые волосы, серые глаза.В последний день он был одет в темно-синюю куртку и такие же спортивные штаны.Если есть любая полезная информация по поводу этого человека, сообщите ее по номеру 112.