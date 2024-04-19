Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области пропал 70-летний мужчина

В Ростовской области пропал 70-летний мужчина
В Ростовской области пропал 70-летний мужчина. Последний раз близкие Владимира Ковалева видели 19 апреля.

Владимир Ковалев живет в хуторе Новоалександровка Азовского района. Мужчина рано утром вышел из дома и ушел. Никто не знает, в какую сторону он отправился. Когда наступил вечер, родные не смогли больше ждать и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Рост Владимира Ковалева 165 сантиметров, нормальное телосложение. Седые волосы, серые глаза.

В последний день он был одет в темно-синюю куртку и такие же спортивные штаны.

Если есть любая полезная информация по поводу этого человека, сообщите ее по номеру 112.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.