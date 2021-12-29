В Ростовской области пропал 31-летний мужчина

Фото: novostdon.ru

В Ростовской области пропал без вести 31-летний Антон Моисеенко из поселка Комиссаровка Красносулинского района, сообщает novostdon.ru. Мужчина не выходит на связь с 4 января.В тот день он ушел на прогулку со своей овчаркой и не вернулся домой. Родственники, не дождавшись Антона, распространили информацию о его исчезновении в Сети.Пропавший был одет в болоньевую черную куртку и камуфляжные штаны, носит бороду. Жители Ростовской области говорят, что последний раз видели его около трассы в поселке Светлом Кашарского района.Если вам что-либо известно о местонахождении Антона Моисеенко, сообщите по телефону: 8-951-838-66-76.