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В Ростовской области пропал 31-летний мужчина

В Ростовской области пропал 31-летний мужчина
В Ростовской области пропал без вести 31-летний Антон Моисеенко из поселка Комиссаровка Красносулинского района, сообщает novostdon.ru. Мужчина не выходит на связь с 4 января.

В тот день он ушел на прогулку со своей овчаркой и не вернулся домой. Родственники, не дождавшись Антона, распространили информацию о его исчезновении в Сети.

Пропавший был одет в болоньевую черную куртку и камуфляжные штаны, носит бороду. Жители Ростовской области говорят, что последний раз видели его около трассы в поселке Светлом Кашарского района.

Если вам что-либо известно о местонахождении Антона Моисеенко, сообщите по телефону: 8-951-838-66-76.
Фото: novostdon.ru
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