В Ростовской области при пожаре один человек погиб, другой пострадал

Происшествие с трагическими последствиями случилось 7 марта в городе Миллерово. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Ростовской области, в результате пожара в частном доме на улице Советской погиб один человек, еще один получил тяжелые травмы.

Сигнал о возгорании поступил от местных жителей. К моменту прибытия первых пожарных расчетов пламя уже охватило значительную площадь – 50 квадратных метров. На месте происшествия оперативно работали 10 специалистов пожарной службы, задействовав три единицы спецтехники.

В ходе ликвидации пожара пожарные обнаружили двух мужчин. К несчастью, 43-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Второй пострадавший, 46-летний мужчина, был госпитализирован в районную центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

В настоящее время причина и все обстоятельства данного происшествия устанавливаются дознавателем МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
