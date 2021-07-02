В Ростовской области при невыясненных обстоятельствах скончался младенец

В Ростовской области при загадочных обстоятельствах скончался младенец. Об этом стало известно DonDay.ru 6 июля.Трагедия произошла в хуторе Ленин Белокалитвинского района. Вечером 4 июля ничего не предвещало беды. Молодая 24-летняя мама, как обычно, покормила малыша и уложила его спать. Утром ребёнок уже не дышал. Ошарашенная мать сразу же позвонила в скорую помощь.Прибывшие медики констатировали смерть ребенка. Что могло стать причиной его смерти, до сих пор остается невыясненным. На теле крохи не было обнаружено никаких следов насильственной смерти. Более того, врождённых заболеваний ребёнок также не имел.От чего же скончался младенец, врачи узнают только после медицинской экспертизы.