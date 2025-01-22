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В Ростовской области после атаки БПЛА здание детского сада не повреждено

В Ростовской области после атаки БПЛА здание детского сада не повреждено
Глава администрации Донецка Ростовской области рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА.

Роман Кураев сообщил, что обломки одного из сбитых дронов упали на территорию детского сада «Березка». Однако само здание не повреждено, и возгораний не было зафиксировано.

Сотрудники полиции и экстренных служб осматривают территорию детского сада. Учреждение временно закрыто.

- Открыты дежурные группы в детском саду «Соловушка», туда идут дети, с ребятами там работают воспитатели «Березки», - рассказал Роман Кураев.

Напомним, в ночь на 22 января в Ростовской области средствами радиоэлектронной борьбы были сбиты 15 беспилотников. Дроны были уничтожены в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах.
Фото яндекс карты
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