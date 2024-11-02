Новый игрок гандбольного клуба «Ростов-Дон» Юлия Бабенко успешно адаптировалась к режиму команды

Фото: ГК Ростов-Дон

Гандболистка Юлия Бабенко поделилась своими впечатлениями о новой команде. Об этом пишет издание Donday.Новая спортсменка донской команды рассказала, что отлично влилась в коллектив.- Девчонки тепло приняли, за это я им благодарна, - сообщила Юлия Бабенко. - В ритм вливаюсь, я люблю быстрый гандбол, а мы его стараемся поддерживать.Стоит отметить, что 20-летняя девушка играла на поле в составе клуба «Ростов-Дон» спустя две недели после перехода из гандбольной команды «Звезда» Звенигорода.В матче против «Динамо-Синары», который состоялся 31 октября, Юлию Бабенко признали лучшим игроком в своем дебютном матче.