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Новый игрок гандбольного клуба «Ростов-Дон» Юлия Бабенко успешно адаптировалась к режиму команды

Новый игрок гандбольного клуба «Ростов-Дон» Юлия Бабенко успешно адаптировалась к режиму команды

Гандболистка Юлия Бабенко поделилась своими впечатлениями о новой команде. Об этом пишет издание Donday.

Новая спортсменка донской команды рассказала, что отлично влилась в коллектив.

- Девчонки тепло приняли, за это я им благодарна, - сообщила Юлия Бабенко. - В ритм вливаюсь, я люблю быстрый гандбол, а мы его стараемся поддерживать.

Стоит отметить, что 20-летняя девушка играла на поле в составе клуба «Ростов-Дон» спустя две недели после перехода из гандбольной команды «Звезда» Звенигорода.

В матче против «Динамо-Синары», который состоялся 31 октября, Юлию Бабенко признали лучшим игроком в своем дебютном матче.
Фото: ГК Ростов-Дон
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