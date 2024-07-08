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В Ростовской области подросток врезался в самосвал и получил травмы

В Ростовской области подросток врезался в самосвал и получил травмы
В Ростовской области 14-летний школьник врезался в самосвал. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Инцидент случился 8 июля около 14:30 на автодороге «Пролетарск — хутор Сухой — Большая Орловка». Подросток передвигался на мопеде и в какой-то момент потерял управление. Перед ним ехал самосвал под управлением 58-летнего мужчин. Подросток на скорости врезался в грузовой автомобиль.

В результате ДТП несовершеннолетний пострадал, врезавшись в самосвал.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
Фото: РостовРу
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