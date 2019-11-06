В Ростовской области подростка задержали по подозрению в нападении на таксиста



Подростка, подозреваемого в разбойном нападении на таксиста, задержали в Ростовской области. Расследованием дела занимается следственный отдел по городу Красный Сулин.



По версии следствия, в сентябре 2019 года 14-летний и 15-летний парни сговорились напасть на водителя такси. Они прихватили с собой кусок асфальта и, сев в автомобиль, стали требовать, чтобы мужчина отдал им деньги. Когда он отказался, один из подростков ударил его булыжником по голове. Несмотря на это, водитель смог отбиться от нападавших. Ничего не получив, дети убежали с места преступления. О происшествии потерпевший сообщил в полицию.



- Сейчас одного из подозреваемых задержали. Местонахождение второго подростка устанавливается, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.



Расследование уголовного дела продолжается.